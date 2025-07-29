أمانة المؤتمر بالقاهرة تواصل تحركاتها الميدانية لدعم مرشحي الشيوخ

واصلت أمانة القاهرة بحزب المؤتمر، برئاسة محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين عام القاهرة، جولاتها الميدانية لدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث شهدت منطقتا الشروق وبدر فعاليات ميدانية وزيارات تنظيمية، بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الأمانة.



جاءت الجولة بتوجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وإشراف المهندس هيثم أمان الأمين المساعد لشؤون التنظيم، ومتابعة أحمد حماد أمين التنظيم بالقاهرة.

وشارك في الجولة أحمد عيد إسماعيل أمين قطاع القاهرة الجديدة، إلى جانب عدد من القيادات الحزبية والشخصيات المجتمعية.

وخلال الفعاليات، حرص مرشحو الحزب على التفاعل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، وشرح محاور برامجهم الانتخابية، بما يعكس التزام الحزب بالعمل الميداني والتواصل المستمر مع الشارع.

وأكد القبطان محمود جبر أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة الأمانة لدعم مرشحي الحزب وتعزيز حضورهم الميداني، مشيرًا إلى أن تواصل الحزب مع المواطنين هو جزء أساسي من رؤيته في العمل السياسي.

وأكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد للتقييم والمتابعة، أن التواجد بين الناس هو تعبير حقيقي عن مبادئ الحزب، وأن حزب المؤتمر يراهن على الوعي المجتمعي والشراكة مع المواطن في بناء مستقبل أفضل.

من جانبه، قال الدكتور أحمد نبيه رئيس مكتب التخطيط والمتابعة بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، إن المشاركة في الانتخابات تمثل رسالة وطنية قوية تؤكد على وعي الشعب المصري واستقراره السياسي، مشددًا على أن المشهد الانتخابي في حد ذاته هو واجهة للدولة أمام العالم، وأن الإقبال الإيجابي على صناديق الاقتراع يعكس ثقة المواطنين في مؤسساتهم، ويُعزز من قوة الدولة داخليًا وخارجيًا.

وأضاف أن كل صوت يُدلي به مواطن مسؤول، هو بمثابة خطوة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا، داعيًا جموع الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، والتعبير عن إرادتهم بكل حرية.