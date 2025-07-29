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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام فعاليات اللجنة العامة لبرلمان شباب مصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
القسم الرياضي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،، ختام فعاليات اجتماعات اللجنة العامة لبرلمان شباب مصر، والتي عقدت لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بالأمن القومي المصري، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتمكين الشباب وإشراكهم في قضايا وطنهم المصيرية.

وقد جاءت هذه الفعاليات، التي نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني (الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب)، تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات المكثفة التي استعرضت أطروحات اللجان النوعية، وناقشت محاور تمثل أولويات الأمن القومي، مثل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار، وتطوير السياسة الخارجية، وحماية الحدود، بالإضافة إلى قضايا ذات بعد استراتيجي واجتماعي كتحقيق نظام بيئي مستدام، وتعزيز الأمن السيبراني، وحماية الأمن الغذائي والمائي.

وفي كلمته الختامية، أكد وزير الشباب والرياضة على الأهمية القصوى للاستثمار في طاقات الشباب، مشيرًا إلى أنهم يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل مصر الواعد. مشددا على ايمان الدولة المصرية بأن الشباب هم قادة الغد، ولذلك فإن وزارة الشباب والرياضة تضع على رأس أولوياتها توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى صقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم الفكرية والقيادية، ورفع مستوى وعيهم بالقضايا الوطنية والدولية.

وتابع الوزير تصريحه قائلاً: “إن برلمان شباب مصر يعد نموذجًا يحتذى به في إشراك الشباب في عملية صنع القرار، وإعدادهم ليكونوا قادة فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع شبابنا الواعد، لضمان بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية مصر 2030، وبناء جمهورية جديدة قوية ومزدهرة.”

حضر فعاليات الختام الاستاذة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى، وراندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع، والدكتور علوم حميدة مقرر جلسات مجلس النواب، والدكتور رأفت صبحي رئيس قطاع المضابط بالمجلس، ومحمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، إلى جانب هيئة مكتب البرلمان ورؤساء اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة.

وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي برلمان الشباب برليمان شباب مصر

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