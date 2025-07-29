باحث سياسي: اللقاء مع بريطانيا يعكس تحركًا مصريًا مدروسًا لتعزيز الدعم الدولي لفلسطين

في إطار الجهود الدولية لدفع مسار السلام وإنهاء الحرب على غزة، التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره البريطاني ديفيد لامي، على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية نحو شراكة استراتيجية، إلى جانب بحث التطورات الميدانية في قطاع غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي، والدفع نحو الاعتراف الواسع بالدولة الفلسطينية.

محمد فوزي: مصر تقود تحركات دولية لوقف العدوان ودعم الاعتراف بدولة فلسطين

قال محمد فوزي، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد إن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي بوزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي، يعد بالغ الأهمية من حيث التوقيت والمضمون، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار التحركات المصرية المكثفة لتشكيل رأي عام دولي داعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح فوزي أن توقيت اللقاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطورات حاسمة، في مقدمتها مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، وإعلان فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب تصاعد الضغوط الدولية الممارسة على إسرائيل لوقف عدوانها.

وأضاف أن مصر تسعى من خلال هذه المباحثات إلى حشد مواقف الدول الكبرى والفاعلة دوليًا من أجل ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل، بما يضمن تثبيت الحقوق الفلسطينية، ودفع ملف الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية إلى الأمام.

وأكد فوزي أن تزامن هذه المباحثات مع تصاعد ادعاءات تنظيم الإخوان ضد الدولة المصرية، يبرهن على أن القاهرة تتحرك من منطلق التزامها الأخلاقي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، بعيدًا عن تلك المزاعم، ووفق ما تمليه ضرورات الأمن القومي والدور الإقليمي المسؤول الذي تضطلع به مصر.