أكد وزير خارجية بريطانيا، أن إعلان بلفور كان "وعدا" ولم ينص على المساس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال وزير خارجية بريطانيا:" رفض حكومة نتنياهو حل الدولتين خطأ أخلاقي واستراتيجي ويضر بمصالح الشعب الإسرائيلي".

وتابع وزير خارجية بريطانيا: “بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك سبتمبر المقبل”.



وفي وقت سابق، أكد كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا، أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية سيكون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع ستارمر: ما يحدث في غزة شيء كارثي ويجب السماح بدخول المساعدات".