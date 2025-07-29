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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

تنسيق 2025.. علمي وأدبي بنين وبنات جامعة الأزهر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

ينتظر طلاب وطالبات الأزهر الشريف، الإعلان عن فتح باب التسجيل في تنسيق 2025 لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في الدورين الأول والثاني، والذي من المتوقع فتحه أمام الطلاب في مطلع سبتمبر المقبل.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز مؤشرات تنسيق 2025 الخاص بجامعة الأزهر.

تنسيق 2025 علمي بنات الأزهر

- كلية التمريض بنات (578) درجة بنسبة 88.92%.
- كلية العلوم تخصص عام (562 ) درجة 86.46%.
- كلية الاعلام (525 ) درجة بنسبة 80.77%.
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (488) درجة بنسبة 75.8%.
- المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 577 ) درجة بنسبة 85.69%.

تنسيق 2025 أدبي بنات الأزهر

- كلية الإعلام (519 ) درجة بنسبة 82.38%.
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (494) درجة بنسبة 78.41%.
- كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام (406) درجات بنسبة 64.44%.
- معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة (409 ) درجة بنسبة 64.92%.

تنسيق 2025 علمي بنين الأزهر

- كلية العلوم القاهرة تخصص عام (516) درجة بنسبة 79.38 %.
- كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (518) درجة بنسبة 79.69%.
- كلية اللغات والترجمة تخصص عام (491) درجة بنسبة 75.54%.
- كلية الإعلام (453 ) درجة بنسبة 69.69%.
- كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 481 ) درجة بنسبة 74%.
- كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 478 ) درجة بنسبة 73.54%.
- كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31%.
- كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08% 
- معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (567) درجة بنسبة 87.23%.
- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة (559) درجة بنسبة 86%.

تنسيق 2025 أدبي بنين الأزهر

- كلية اللغات والترجمة تخصص عام (355 ) درجة بنسبة 56.35%
كلية الإعلام (440 ) درجة بنسبة 69.84%.
- شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات (496) درجة بنسبة 78.73%.
- كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 429 ) درجة بنسبة 68.1%.
- كلية التربية الرياضية القاهرة ( 357 ) درجة بنسبة 56.67%.
- كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام (351 ) درجة بنسبة 55.71%.
- كلية اللغة العربية تخصص عام ( 340 ) درجة بنسبة 53.97%.
- معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (353 ) درجة بنسبة 56.03%.

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