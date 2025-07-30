أخبار الوادي الجديد: المحافظ يوجّه بالاستعداد والجاهزية لانتظام سير الانتخابات .. وختام برنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يوجّه بالاستعداد والجاهزية لانتظام سير العملية

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،

رؤساء المراكز والجهات التنفيذية المعنية بالاستعداد والجاهزية التامة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر انطلاقها يومي الأثنين والثلاثاء الموافق ٤ و ٥ أغسطس القادم، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية على أعلى مستوى من التنظيم والتيسيرات.

وشدد المحافظ على المرور على مقار اللجان العامة والفرعية بالمراكز ، والتنسيق مع كافة الجهات لتأمين الاحتياجات داخل وخارج اللجان، وتوفير مصادر كهرباء بديلة، وتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط المقرات ، وتخصيص خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والتأكد من سلامة معدات الحماية المدنية وتواجد الفرق الطبية بنطاق اللجان، وتوفير وسائل انتقال للقائمين على العملية الانتخابية والمواطنين بالمناطق النائية ؛ لتيسير عملية التصويت والوصول للجان، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات ترد والتعامل الفوري معها.

محافظ الوادي الجديد يشارك بحفل ختام برنامج " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحفل ختام البرنامج الرئاسي " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية، و الذي أُقيم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، و نواب محافظي جنوب سيناء و البحر الأحمر وأسوان بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وشهد الحفل تكريم المشاركين بالبرنامج، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، تقديرًا لجهود المحافظة ودعمها في نجاح البرنامج، واستقبال الشباب المشاركين على أرض المحافظة، كما تم تكريم محمد فكري مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وعلى هامش الحفل، تفقد الحضور معرض المنتجات الحرفية المقام ضمن الفعاليات بمشاركة أبناء و منتجات المحافظات الحدودية، حيث أشادوا بتميز منتجات المحافظة من التمور و الصناعات اليدوية والبيئية والخزف.

تعليم الوادي الجديد: انطلاق الحقيبة التدريبية لدعم تنمية وتطوير تدريس اللغة الفرنسية

صرّح الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بانطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بدعم تنمية وتطوير تدريس اللغة الفرنسية (Trefle)، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب وتوجيه عام اللغة الفرنسية بالمديرية، وبالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويأتي ذلك في إطار خطة العمل لعقد تدريبات لمعلمي اللغة الفرنسية بالمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والمدارس اليابانية بجميع الإدارات التعليمية، على المنهج الجديد المقرر تدريسه لتلاميذ الصف الأول الإعدادي بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية المتميزة للغات، للعام الدراسي .