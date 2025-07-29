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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب تركيب طبق دش.. مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الرابع بشبين القناطر

مصرع عامل
مصرع عامل
إبراهيم الهواري

لقي عامل بمنطقة منية بمدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، مصرعه متاثراً بإصابته آثر سقوطه أرضا من الطابق الرابع، وذلك أثناء تركيبه طبق دش بسطح منزله، وتم نقله لمستشفى شبين القناطر المركزى، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.


تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد فيه بورود بلاغاً من مستشفى شبين القناطر بوصول المدعو "أيمن س ط" السن 40 عامل جثة هامدة.


وعلى الفور أنتقل المقدم محمود إسماعيل ومعاونيه لمكان البلاغ، وبالفحص تبين، سقوط عامل من الطابق الرابع أثناء تركيبه لطبق الدش، وتوصيله لشقته اختل توازنه وسقط جثة هامدة، متأثراً بإصابته كسر في الجمجمة وكسور متفرقه في الجسم ، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بدفنه.

القليوبية شبين القناطر حادث

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