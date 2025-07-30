مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجات بخارية بالدقهلية

لقى ثلاثة شباب مصرعهم وأُصيب رابع، إثر تصادم عدد من الدراجات البخارية ببعضها على طريق أشمون الرمان – ميت الخولي، بمنطقة منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا من غرفة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدد من الدراجات البخارية، أسفر عن مصرع ثلاثة شباب وإصابة آخر.

انتقل ضباط المباحث وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كل من: عبد الله محمد الشامي، 17 عامًا، مقيم بقرية الفاروقية – دكرنس، عبد الله محمد أحمد رجب، 18 عامًا، مقيم بأشمون – دكرنس، محمود طه محمود، 19 عامًا، مقيم بدكرنس.

كما أُصيب في الحادث الشاب حاتم تامر حاتم، 16 عامًا، مقيم بأشمون – دكرنس، بإصابة وُصفت بأنها "ما بعد الارتجاج".

تم نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى منية النصر، وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.