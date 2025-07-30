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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل خانت الأندية نفسها؟.. ناقد رياضي يفضح كواليس الموافقة على لائحة الدوري |فيديو

رابطة الأندية
رابطة الأندية
محمد سمير

انتقد الناقد الرياضي جمال الزهيري موقف الأندية من بنود لائحة رابطة الأندية المصرية لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وقال الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «ليس من المنطقي أن تحضر الأندية اجتماعات رابطة الأندية وتوافق على كل ما يُعرض عليها من بنود اللائحة، ولا أعلم السر وراء موافقة الأندية على لائحة الموسم الجديد».

واستحضر “الزهيري” ما حدث في الموسم الماضي نتيجة بنود اللائحة، مشيرًا إلى أن لجنة التظلمات باتحاد الكرة رفضت النظر في قضية خصم النقاط من الأهلي، استنادًا إلى أن قرارات رابطة الأندية كانت "محصنة" وفقًا للائحة.

وفيما يخص إمكانية عودة إمام عاشور إلى الزمالك بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي، قال “الزهيري”: «من الصعب أن يعود إمام عاشور إلى الزمالك، فاللاعب لن يُخاطر بذلك، لأنه لا يعلم كيف سيكون استقبال جمهور الزمالك له وقتها».

كما أشار إلى أن الزمالك لا يزال بحاجة إلى مزيد من الصفقات، وتحديدًا صفقة أو اثنتين من النجوم الكبار، مضيفًا أن سيف الدين الجزيري ليس لاعبًا سيئًا، ويمكن للفريق الاعتماد عليه في الفترة المقبلة.

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