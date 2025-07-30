أحمد أبو مسلم: أطالب برحيل مجلس الأهلي الحالي لهذا السبب

طالب أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، برحيل المجلس الحالي للنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وقال أبو مسلم في تصريحات لسهام صالح خلال برنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": “أنا مع رحيل المجلس الحالي للنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لأنه أكمل مهمته على أكمل وجه”.

وأضاف: “أطالب بتشكيل مجلس جديد للنادي الأهلي من أجل تجديد الدماء، وظهور عناصر جديدة في منظومة القلعة الحمراء”.

وتابع: "في الوقت الحالي داخل النادي الأهلي، لا تعلم من هو المسؤول عن ملف التعاقدات، وهناك أمور كثيرة تثير لديّ علامات استفهام".

وواصل: "حدثت أمور غريبة في الفترة الأخيرة داخل مجلس إدارة الأهلي، مثل قرار رحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة، وهو قرار غير مفهوم بالنسبة لي".

وأردف: “كذلك، السويسري مارسيل كولر تحكّم بشكل كامل في الأمور الإدارية داخل الأهلي، وأبعد سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، رغم النجاح الكبير الذي حققه، وهذا يخالف قواعد النادي الأهلي”.