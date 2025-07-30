قصة 29 شوالا مليئة بلحوم الخيول والحمير فى شوارع الإسكندرية.. اعرف السر

أثارت واقعة العثور على جثث لحمير وخيول فى منطقة الدخيلة بالإسكندرية الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قبل الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية.

الداخلية تكشف ملابسات الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من الأهالى بالعثور على بقايا حيوانية بأحد الطرق بالإسكندرية.

بالفحص تبين قيام سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بإلقاء 29 جوالا بداخلها بقايا لحيوانات (حمير – خيول) داخل قطعة أرض تستخدم كمقلب لتجميع القمامة، والكائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

تحريات الأجهزة الأمنية

بإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما قائد السيارة ومالك سيرك.

وبمواجهتهما، أقر مالك السيرك بإحضار تلك الحيوانات من محافظة أسوان وذبحها لتغذية الأسود المتواجدة بالسيرك ملكه، واتفاقه مع قائد السيارة على التخلص من بقايا الحيوانات المضبوطة بمقابل مالى.