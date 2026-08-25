بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاطل وزوجته تعديا على جارتهم بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام إحدى السيدات وآخر ممسكاً بيده سلاح أبيض بالتعدى بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء العام على سيدة أخرى بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 23/ الجارى وحال تواجدها بشرفة شقتها قام جاريها الظاهرين بمقطع الفيديو بالتعدى عليها بالسب وقيام أحدهما بالتلويح "بسلاح أبيض" تجاهها لخلافات بينهم حول الجيرة.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" ، زوجته – مقيمان بذات الدائرة) ، وتم بإرشاد الأول ضبط (السلاح الأبيض "الظاهر بمقطع الفيديو")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .