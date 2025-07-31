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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن تناوب 3 شباب الاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بالعجوزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس ٣ شباب ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تناوب الاعتداء على فتاة من ذوي الهمم تعاني من إعاقة ذهنية. 

وقررت النيابة عرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 3 شباب بتهمة باستدراج فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية، تبلغ من العمر 24 عامًا، والتعدي عليها جنسيًا داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة.

وأكدت التحريات الأولية، أن المتهمين استغلوا الحالة الذهنية للضحية، واستدرجوها إلى شقة أحدهم، ثم اعتدوا عليها جنسيا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتم اقتيادهم إلى ديوان الشرطة

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية .

النيابة العامة الجيزة حبس ٣ شباب تناوب الاعتداء على فتاة

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