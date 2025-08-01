برج الحوت| حظك اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025.. توخي الحذر

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

ونعرض لكم توقعات برج الحوت اليوم 1 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

عليك أن تكون أكثر حذرًا في تصرفاتك، فالمشاعر السلبية قد تُقلقك

توقعات برج الحوت مهنيا

قد لا يبدو الوضع المهني جيدًا لهذا اليوم، قد ترتكب أخطاءً، وهذا سيُبقيك قلقًا، من الحكمة توخي المزيد من الحذر.

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد يُؤثر قلة التواصل مع شريكك سلبًا على الانسجام، من الضروري التحدث بوضوح مع بعضكما البعض.

توقعات برج الحوت ماليا

قد لا يكون وضعك المالي جيدًا لهذا اليوم، قد لا تتمكن من إدارة أموالك جيدًا في بعض المواقف.

توقعات برج الحوت صحيا

قد لا تكون صحتك على ما يرام هذا اليوم، قد تعاني أيضًا من تهيج الحلق ونزلات البرد.