إذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة نقدم إليكِ طريقة عمل دبابيس الدجاج المقرمشة (زي كنتاكي) بطريقة سهلة ولذيذة في البيت:



- المكونات:

للدبابيس:

10 دبابيس دجاج (منقّاة ومغسولة جيدًا بالخل والليمون)

كوب لبن رايب (أو زبادي مخفف بالحليب)

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

رشة شطة (اختياري)

ملح حسب الرغبة



للتغليف:

كوب دقيق

نصف كوب نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نفس بهارات التتبيلة (بابريكا، فلفل، ثوم، بصل، شطة)

رشة كركم (للون)

ماء مثلج (لتغليف مزدوج)

- الطريقة:

1. تتبيل الدبابيس:

ضعي الدبابيس في وعاء مع اللبن الرايب والبهارات (بابريكا، فلفل، ثوم، بصل، شطة، ملح).

غطيها واتركيها تتتبل لمدة لا تقل عن ساعتين (ويفضل ليلة كاملة في الثلاجة).



2. تحضير التغليفة:

في وعاء واسع، اخلطي الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والبهارات الجافة.

خذي جزءًا من هذا الخليط وأضيفي له ماء مثلج تدريجيًا حتى تحصلي على خليط سائل سميك (لعجينة تغطية).



3. التغليف المقرمش (مهم جدًا):

اخرجي الدبابيس من التتبيلة وضعيها أولاً في خليط الدقيق.

ثم اغسليها سريعًا في خليط الماء المثلج (العجينة السائلة).

ثم أعيديها مرة ثانية إلى خليط الدقيق واضغطي عليها لتتشكل التمويجات المقرمشة.



4. القلي:

سخني كمية وفيرة من الزيت في مقلاة عميقة.

اقلي الدبابيس على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة (حوالي 10-12 دقيقة حسب الحجم).

أخرجيها على ورق مطبخ لتصفية الزيت.

- نصائح ذهبية:

لو حابة النتيجة زي المطاعم، استخدمي زيت غزير وساخن وثبّتي الحرارة متوسطة.

ممكن تخزني الدبابيس بعد التغليف في الفريزر وتقليها وقت الحاجة مباشرة.