لدعم المحافظات الحدودية.. ملتقي أهل مصر ينظم أنشطة متعددة للأطفال

قالت الدكتورة حنان موسي، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة، إنه تم بدء ملتقي أهل مصر عام 2018 لفئة الأطفال، مشيرة إلى أن فكرته كانت للتواصل ومعرفة ثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “فكرة الملتقي كانت لعملية دمج أولادنا لكل المناطق الحدودية مع أخواتهم فى القاهرة، وبدأنا أول الخطوات بدمج عدد صغير من محافظة واحدة للأطفال مع أخواتهم فى القاهرة”.

وتابعت: “هناك أنشطة متعددة للملتقي، منها مسرح للعرائس ومسرح بشري وورش رسم متعددة وورش حرفية”.