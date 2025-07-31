وزير الخارجية السوري: نرغب في فتح علاقة سليمة وصحيحة مع روسيا

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن حكومة بلاده تعمل على لم شمل الشعب السوري في الداخل والخارج.

جاء ذلك على هامش لقاء الشيباني مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في إطار زيارته الرسمية إلى موسكو.

وقال الوزير السوري، في تصريحاته، إن هناك بعض الحكومات التي تفسد العلاقة بين سوريا الجديدة وروسيا.

وأضاف: “ونحن هنا لنمثل سوريا الجديدة، ونرغب في فتح علاقة سليمة وصحيحة بين بلدينا ونطمح أن تكون روسيا إلى جانبنا في مسارنا”.

وأوضح الشيباني: “عملنا منذ 8 ديسمبر على ملء الفراغ السياسي واستطعنا الحفاظ على مؤسسات الدولة. نمر بمرحلة مليئة بالتحديات وهناك فرص كبيرة لسوريا ونطمح لأن تكون روسيا بجانبنا”.

وتابع وزير الخارجية السوري: “نريد علاقات صحيحة وسليمة مع روسيا تقوم على التعاون والاحترام المتبادلين، ونتطلع لحضور الرئيس أحمد الشرع القمة الروسية العربية في أكتوبر”.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن تمنياته بأن يتجاوز الشعب السوري التحديات، مؤكدا أن موسكو تأمل في عودة الوضع في سوريا إلى طبيعته بالكامل.

