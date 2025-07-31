ندوات توعية حول مرض سرطان الثدى فى مطروح

أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجهود المشاركة المجتمعية الفعالة لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، خاصة دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تحسين صحة المجتمع.

وقال محافظ مطروح إنه يتم تنظيم ندوات توعوية حول مرض سرطان الثدى بالتعاون مع شركة بدر الدين للبترول ومؤسسة بهية ومديرية الصحة بالمحافظة، وذلك يومى 6 و7 أغسطس المقبل، بمقر مجمع إعلام مطروح.

وتهدف الندوات إلى تسليط الضوء على أهمية الفحص والاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدى، وطرق الوقاية منه، مع توضيح العوامل التى تزيد من إحتمالية الإصابة، وذلك من خلال محاضرة تقدمها خبيرة من مؤسسة بهية المتخصصة فى دعم محاربات سرطان الثدى.

بجانب عقد مناقشات مفتوحة للإجابة عن الاستفسارات، وتوزيع مطبوعات توعوية، وإجراء فحص أولى اختيارى للسيدات.

ووجه محافظ مطروح الشكر لمؤسسة بدر لديناصور رول ومؤسسة بهية، مؤكدا تقديم الدعم والتيسيرات لإقامة مثل هذه المبادرات والندوات التوعوية الهادفة، مع دعوة السيدات للحضور للاستفادة منها فى التوعية بخطر هذا المرض وطرق الوقاية منه.