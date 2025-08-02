طريقة تحضير كروكيت البطاطس باللحم المفروم

يعد كروكيت البطاطس من الأكلات اللذيذة والمميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كروكيت البطاطس بمذاق لذيذ وخطوات بسيطة.

إليكم طريقة تحضير كروكيت البطاطس.



مقادير كروكيت البطاطس

بطاطس مهروسة

لحم مفروم

بصل

ثوم

بيض

لبن

بقسماط

دقيق

بصل بودرة

ثوم بودرة

ملح وفلفل

جوزة الطيب

زعتر

بهارات

مرقه

جبن موتزاريلا

طريقة تحضير كروكيت البطاطس

عصَّجي اللحم المفروم مع البصل ثم أضيفي كل البهارات والمرقة.

اخلطي اللحم مع البطاطس المهروسة والجبن الموتزاريلا، ثم قلبيهم جيدا، ثم تُعفَّر بالدقيق، وتشكل، ثم تغمس في البيض، ثم في البقسماط.

اقليه في الزيت؛ حتى يصل إلى اللون الذهبي، وتقدم.