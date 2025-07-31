ترامب: إنهاء الأزمة الإنسانية بغزة يتمثل في استسلام حماس وإطلاق سراح المحتجزين

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، أعلن أن إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة يتمثل في استسلام حماس وإطلاق سراح المحتجزين.

ويشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مهمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلن عنه رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم.

وقال أنور إبراهيم، في خطاب له أمام النواب الماليزيين: "أود أن أبلغ البرلمان أنه في الساعة 6:50 صباحاً (22:50 توقيت جرينتش) اليوم، كانت لي فرصة التحدث مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وأكد أنه سيحضر القمة الـ47 لآسيان في أكتوبر".

وذكر أنور أنه سيتم الإعلان عن اتفاق جديد بشأن الرسوم الجمركية بين ماليزيا المهدَدة برسوم بنسبة 25% والولايات المتحدة الجمعة.



