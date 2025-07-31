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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان توسعة مدخل الحمام

جولة وزيرة التنمية المحلية بمطروح
جولة وزيرة التنمية المحلية بمطروح
ايمان البكش

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح المركز التكنولوجي لمدينة الحمام لمتابعة سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين فيما يخص خدمات الإدارة المحلية وكذا الموقف الخاص لمنظومة التصالح على مخالفات البناء وعدد من الملفات الحيوية.

جاءت ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي التعرف من مديرة المركز التكنولوجي وعدد من الموظفين علي نسب الإنجاز في ملف التصالح علي مخالفات البناء فيما يخص الطلبات المقدمة وعدد نماذج ٨ النهائية الصادرة للمواطنين ونسب الطلبات التي تم رفضها وجهود مجلس المدينة في التواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح لحثهم علي الحضور والانتهاء من باقي الإجراءات وكذا الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من الموطنين والتواصل معهم بمختلف الوسائل المتاحة عبر إرسال رسائل نصية علي التليفونات واجراء الاتصالات الهاتفية .

ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية انعقاد اللجنة الفنية المختصة بنظر طلبات التصالح بصفة منتظمة للانتهاء من نظر كافة الطلبات الموجودة بما يساهم في سرعة الفحص والبت في الملفات ، بالإضافة الي استعجال ردود جهات الولاية المعنية بالتصالح لسرعة انجاز الملفات وكذا توفير بعض المستلزمات المطلوبة للمركز التكنولوجي لاداء المهام في مختلف الملفات بصورة سريعة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرصها علي زيارة مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظات للتعرف علي أرض الواقع علي أي معوقات أو مشاكل تواجه العاملين وحل أي مشكلات للمواطنين ، والاطمئنان علي معرفة الموظفين بكافة التيسيرات والقرارات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية مؤخراً بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فيما يخص ملف التصالح.

ومن جانبه أكد اللواء خالد شعيب ، حرص المحافظة علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين من أبناء مراكز ومدن مطروح ، لافتا الي متابعته المستمرة لملف التصالح والتقنين مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لدفع وتيرة العمل وتذليل اي معوقات .

واختتمت وزيرة التنمية المحلية زيارتها لمدينة الحمام ، يرافقها محافظ مطروح بتفقد أعمال توسعة وتطوير  المدخل الغربي لمدينة الحمام (طريق ماربيلا )، و يقع الطريق الغربي بطول نحو ٥ كم ، حيث يتم توسعة الطريق وعمل محددات لمنع أى تعديات مع تنفيذ مرحلتين بطول ٤.٢ كم وجارى العمل بالمرحلة الثالثة بطول ٧٥٠ م وتم توسعة الشارع من ١٠ م إلى ٣٤ م مزدوج ، و تم تنفيذ الأرصفة والبلدورات وكذلك الإنارة من زرع أعمدة ومد كابلات كهرباء أرضية ومد شبكة الصرف وغيرها وعمل جزيرة وسطى وتهيئة الشارع بالشكل الحضارى والجمالي لمدينة الحمام .

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من الطريق الذي يخدم أبناء مدينة الحمام ضمن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه أشار محافظ مطروح إلى أن هناك متابعة أسبوعية للموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والرصف علي مستوي مدن المحافظة للتيسير علي المواطنين .

التنمية المحلية منال عوض محافظة مطروح

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