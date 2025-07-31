180 مليون جنيه.. إجراء الربط الكهربائي للمدينة الطبية بكفر الشيخ

تابع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال الربط الكهربائي الخاصة بالمدينة الطبية بالجامعة، بتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه تقريباً، مشيداً بمستوى الأداء والجهود المتواصلة من فرق العمل المعنية.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أعمال مد الكابلات الكهربائية تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى خروج الكابلات من محطة المحولات بروينة وعمل بريمة دفع نفقي لتمرير الكابلات أسفل ترعة الشاكرية طريق روينة وصولاً إلى تقسيم الصنايع ثم طريق صبري القاضي، ووصولها إلى طريق سوق الجملة، وذلك ضمن المسار المعتمد لمد كابلات لوحة الجهد المتوسط للمدينة الطبية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ما يتم تنفيذه يأتي ضمن خطة الجامعة لدعم المشروعات الخدمية وتوفير بنية تحتية قوية وآمنة تواكب الطفرة الإنشائية التي تشهدها الجامعة في مختلف المجالات.

وأشار دسوقي، إلى أن المدينة الطبية تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تحتضنها الجامعة، لكونها تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وأن الجامعة حريصة على الإسراع في تنفيذ كل ما يتعلق بالبنية الأساسية، ومنها أعمال الكهرباء والغاز الطبيعي، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمان.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بالغ الشكر والتقدير للدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والمهندسة دعاء السعيد، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، وللمهندسين والفنيين على جهودهم الكبيرة ومتابعتهم اليومية لأعمال التنفيذ، داعياً إلى مواصلة العمل بذات الروح والتفاني حتى الانتهاء من جميع مراحل المشروع في توقيتاتها المحددة.

كما أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمدينة الطبية تجري على التوازي خارج الجامعة بدءاً من المصدر الرئيسي خلف ميدان الملك عبد الله وصولاً إلى المدينة الطبية وكذلك داخل الجامعة لسرعة إنجاز الأعمال بتكلفة تقديرية تبلغ 15 مليون جنيه.