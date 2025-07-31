محمد عبد اللاه : مصر لم تتخلَ لحظة واحدة في الوقوف مع القضية الفلسطينية

أكد الدكتور محمد عبد اللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ، ورئيس لجنة الشئون الخارجية الأسبق، بمجلس الشعب، أن ما يحدث ضد مصر حاليا مؤامرة كبرى، خاصة مع سعي إسرائيل لتنفيذ مخطط التهجير.

وقال عبد اللاه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، أن القضية الفلسطينية قضية مصيرية، ولا بد أن يكون هناك سبل للحل.

وتابع ، رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق ، ورئيس لجنة الشئون الخارجية الأسبق، بمجلس النواب، أن مصر لم تتخلَ لحظة واحدة في الوقوف مع القضية الفلسطينية.