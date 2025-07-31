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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود عتمان: مجلس الشيوخ يرفع دراسة الذكاء الاصطناعي للرئيس السيسي لتفعيلها تنفيذياً

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد البدوي

قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ  المجلس أعد دراسة متكاملة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره في فرص العمل المستقبلية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي العالمي، خاصة بالنسبة لفئة الشباب، حيص نبهت الدراسة إلى أن الوظائف التقليدية ستتأثر في المستقبل القريب، ما لم يبدأ الشباب في التوجه نحو اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والانخراط في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة،  مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الدراسة، التي وافق عليها المجلس، رُفعت إلى السيد رئيس الجمهورية، والذي بدوره وجّه بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ توصيات الدراسة، بالتعاون مع لجان مجلس الشيوخ المختصة.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية قد بدأت أعمالها فعليًا لمتابعة سبل تفعيل الدراسة على أرض الواقع.

أبرز النتائج المتوقعة

وتابع، أنّ من أبرز النتائج المتوقعة لهذه الجهود هو إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج مراحل التعليم المختلفة، في خطوة تستهدف بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي، ومواجهة التحديات المستقبلية بمهارات تكنولوجية متقدمة، ومنها الأمن السيبراني الذي تم التطرق إليه أيضًا في الدراسة.

مجلس الشيوخ الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي مهارات الذكاء الاصطناعي الشباب المستشار محمود عتمان

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