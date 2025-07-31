النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كيم مين جاي لتعويض رحيل لابورت المحتمل

يكثف نادي النصر السعودي مفاوضاته مع المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، في إطار خطته لتعزيز الخط الخلفي قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك وسط تقارير تؤكد وجود اتفاق مبدئي مع اللاعب.

ووفقًا لما أعلنه الصحفي سانتي أونا عبر منصة "إكس"، فإن كيم أعرب عن ترحيبه بالعرض المُقدم من النصر، إلا أن المفاوضات ما تزال جارية ولم تصل بعد إلى مرحلة التوقيع الرسمي.

وأكد أونا:"اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة، لكن الاتفاق النهائي لم يُحسم بعد."

وتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي شدد بعد مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام تولوز الفرنسي، على ضرورة التعاقد مع مدافع جديد في ظل اقتراب رحيل إيمريك لابورت عن صفوف الفريق.

ويمثل كيم خيارًا مثاليًا للنصر بفضل خبرته الأوروبية، إذ انضم لبايرن ميونخ قبل عامين، وخاض 79 مباراة مع الفريق سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين. ويمتد عقده الحالي مع النادي الألماني حتى صيف 2028.