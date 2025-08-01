شاهندا وهاجر.. تفاصيل غرق شقيقتين بعد سقوطهما من قارب بالجيزة

تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية في غرق شقيقتين في الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بعد سقوطهما من قارب.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء أسرتي الفتاتين لسماع أقوالهم.

وكشفت التحريات الأولية أن الشقيقتان تدعيان شاهندا. ف. م وشقيقتها هاجر وأنهما توجهتا لشراء بعض مستلزمات المنزل من الضفة الأخرى للرياح البحيري واستقلتا قارب إلا أن إحداهما سقطت وعندما حاولت شقيقتها انقاذها سقطت خلفها.

وشهدت قرية القطا بمنشأة القناطر، حادثا مأساويا بعد غرق شقيقتين فى الرياح البحيرى، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق فتاتين فى الرياح البحيرى، بقرية القطا، التابعة لمنشأة القناطر.

أشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن فتاتين شقيقتين، تعرضتا للغرق، أثناء استقلالهما قارب بالرياح البحيرى، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثتين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.