روسيا تعلن اعتراض وتدمير 60 مسيرة خلال الليل

نجحت وسائط الدفاع الجوي الروسية في اعتراض وتدمير 60 طائرة مسيرة من طراز الطائرات الجوية أطلقتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية بين الساعة 23:30 وحتى 04:10 من فجر اليوم الجمعة، بحسب ما صرحت به وزارة الدفاع الروسية .

وتوزعت الطائرات المسيرة المهاجمة والتي تم إسقاطها حسب المناطق:

- 31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.

- 12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف.

- 5 طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار كراي (أقصى جنوب روسيا).

- 4 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود.

- 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج.

- طائرتان مسيرتان فوق مقاطعة ليبيتسك.

- طائرتان مسيرتان فوق مقاطعة تولا.

- طائرة مسيرة واحدة فوق مياه بحر آزوف.