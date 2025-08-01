ملتقى جديد للتوظيف بالقاهرة.. تفاصيل

تشهد القاهرة ملتقى التوظيف "NextGen Onboard" في نسخته الثانية، والذي يهدف إلى دعم شباب الخريجين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وطموحاتهم.

يركز الملتقى على تعزيز فرص العمل وتمكين الشباب، مع تحقيق انتقال اجتماعي عادل.

تشمل الفعاليات ورش عمل وحلقات نقاشية متخصصة تسلط الضوء على أحدث متطلبات سوق العمل في قطاعات حيوية مثل تكنولوجيا المعلومات، التشييد والبناء، والصناعات الغذائية.

ساهمت النسخة الأولى من البرنامج في توفير أكثر من 250 فرصة عمل، مع التركيز على تمكين النساء بنسبة 50% من هذه الفرص. كما يقدم البرنامج تدريبًا وإرشادًا شاملًا للشباب، مما يمكنهم من دخول سوق العمل بفعالية.

هذا الملتقى يُنظم كجزء من مسابقة سنوية تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث تقدم مشاريع مبتكرة لحل التحديات المجتمعية، مما يتيح للشركات التواصل مع أفضل المواهب من الخريجين والطلاب. وبقيادة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) و"إيناكتس مصر".