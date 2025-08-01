220 يوم يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر.. تفاصيل

تمكن مسلسل 220 يوم من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه بأيام عبر منصة شاهد vip.



واحتل مسلسل 220 يوم المركز الثاني من أصل 10 مراكز هم للأعمال الأعلي مشاهدة في مصر علي المنصة.

مسلسل 220 يوم مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.

وتقدم صبا مبارك شخصية مريم والتي دوراً كبيراً في حياة زوجها أحمد (كريم فهمي) مؤلف الروايات، حيث تجمعهما علاقة حب قوية تجعلهما ثنائياً غير تقليدي، بينهما حب وتفاهم وصداقة، فنرى أحمد وهو يأخذ رأي حبيبته مريم في الروايات التي يكتبها، والتي تحمل أحدثها اسم المسلسل وهو 220 يوم. والذي يحمل دلالات عديدة تعكس أحداث المسلسل.



تنقلب هذه الحالة من الحب والانسجام بين الاثنين إلى توتر وصراع، بعد علمهما بخبر حمل مريم، في الوقت الذي يبدو أن أحمد بدأ يعاني فيه من مرض خطير، لنرى عاشقين يمران بأصعب اختبار لعلاقتهما، ما بين خوف من مصير حددت له الأقدار مدة زمنية لا تتجاوز الـ 220 يوم، وتوجس ورعب من الفقد تهرب منه مريم بشعور آخر وهو الشك والغيرة.