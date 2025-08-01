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أشرف زكي عن جدل عمل غير النقابيين: نرحّب بكل موهبة حقيقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف زكي عن جدل عمل غير النقابيين: نرحّب بكل موهبة حقيقية

اشرف زكي
اشرف زكي
أحمد البهى

أوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن ما يُثار من اتهامات بشأن موقفه من المواهب غير الأكاديمية هو حديث عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن النقابة لا تُقصي أحدًا، ولا تميز بين خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وغيرهم، طالما توفرت في الشخص الموهبة الحقيقية.

قال "زكي" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة ON، أن هناك فرق واضح بين دوره كأستاذ في المعهد، ودوره كنقيب للممثلن، فالنقابة لا تقتصر عضويتها على خريجي المعهد أو الكليات المتخصصة، بل تحتضن كل من يمتلك الموهبة، سواء أتى من خلفية أكاديمية أو لا.

وأضاف أن النقابة لا تنتظر أن يأتي إليها الموهوبون، بل هم من يذهبون إليهم، لمتابعة العروض في المحافظات، والجامعات، والمهرجانات، وحتى الفرق المستقلة، وتمنح من يستحق الفرصة التي تليق به.

واستشهد نقيب المهن التمثيلية بعدد من الأمثلة الواقعية، قائلاً: "حين شاهدت الفنان حمزة العيلي في أحد العروض المسرحية، وكان وقتها غير مقيد بالنقابة، دعوته في اليوم التالي للانضمام، وفعلاً أصبح عضوًا، وكذلك الفنان محمد عبد العظيم، والمخرج محمد جبر الذي أخرج عرض (1980 وأنت طالع)، وغيرهم كثيرون ممن سعيت إليهم بنفسي، لا لشيء إلا لأنهم أصحاب موهبة حقيقية".

وعما يتردد بشأن فرض رسوم مالية كبيرة على غير الأعضاء، قال "زكي"، إن الحديث عن مليون جنيه رسومًا للانضمام للنقابة غير دقيق، بل هو رقم مجازي ورد في سياق الحديث، موضحا أن هناك نظامًا قانونيًا واضحًا، يتمثل في طلب تصريح مؤقت من المخرج لأي ممثل غير عضو، مع تقديم صورة البطاقة وبعض المستندات الأساسية، مردفا: "هذه ليست عراقيل، بل خطوات طبيعية لحفظ الحقوق وتنظيم العمل".

وأكد أن الموهبة لا يمكن لأحد أن يقف أمامها، قائلًا: "لا توجد قوة على الأرض تستطيع أن توقف موهبة، هذه نعمة من الله.

وحول ما يُقال عن تساهل النقابة مع أبناء الفنانين، أكد أنه لا استثناءات، فالكل يخضع للمعايير المهنية، والإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن النقابة لا تطلب سوى احترام القانون والنظام.

وأشار إلى أن النقابة ليست ضد المبدعين على المنصات الرقمية أو صانعي المحتوى، بل ترحب بهم إذا امتلكوا الموهبة، المطلوب فقط هو الالتزام بالإطار القانوني، سواء كانوا ممثلين، أو منتجين، أو مخرجين، كما أنه لا يجوز إشراك أحد في عمل دون تصريح رسمي، حمايةً للمهنة ولحقوق العاملين بها.

واختتم حديثه: "مرحبا بأي موهبة حقيقية، وإحنا بنلف، واعزمونا جماعة، في المحافظات بنروح، في جامعات بنروح"

الدكتور أشرف زكي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

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