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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الليلة … عمرو دياب يحيي حفل بمهرجان العلمين

عمرو دياب
عمرو دياب
أحمد البهى

يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فاعليات مهرجان العلمين، في دورته الثالثه. 

وكان قد احتل النجم عمرو دياب التريندات المختلفة كأكثر المطربين استماعا ومشاهدة في مصر بعد طرحه كليب خطفوني.

فبعد طرحه بساعات احتل كليب خطفوني تريند موقع يوتيوب كأكثر الفيديوهات مشاهدة في مصر.

وعبر منصة أنغامي الموسيقية تصدر عمرو دياب قوائم الأعلى استماعا في مصر والوطن العربي بأغنيتي خطفوني وبابا.

أما على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" فاحتل عمرو دياب واغنيته خطفوني صدارة التغريدات في الموقع.

وتم تصوير الكليب في الساحل الشمالي تحت اشراف المخرج الكبير طارق العريان ، في أجواء صيفية وبدأت جانا الغناء ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات مبهجة.

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس.



 

الفنان عمرو دياب عمرو دياب العلمين

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