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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتخابات الشيوخ 2025.. عملية التصويت في بروكسل تشهد إقبالًا من ابناء الجالية المصرية

السفارة المصرية في بروكسل
السفارة المصرية في بروكسل
علي صالح

فتحت السفارة المصرية في بروكسل أبواب لجنتها الانتخابية لاستقبال أبناء الجالية المصرية المقيمين، مع حلول صباح يوم الجمعة 1 أغسطس 2025 للإدلاء بأصواتهم ضمن انتخابات مجلس الشيوخ 2025. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى من التصويت للمصريين في الخارج، التي تنفذها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتمتد على مدار يومي 1 و2 أغسطس.

فتحت اللجنة أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وبدأ المواطنون المصريون بالتوافد تدريجيًا، في مشهد يعكس التزامًا متزايدًا بالمشاركة السياسية. 

وقد شهدت السفارة حالة من التنظيم الدقيق، حيث جرى وضع آليات واضحة للتحقق من هوية الناخبين، وتوفير بيئة مريحة وآمنة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

لم تعتمد الإجراءات على قوائم مسبقة للناخبين، بل يُسمح لأي مصري مقيم يحمل بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر مميكن بالتصويت بحرية، ما يعكس حرص الدولة على تيسير ممارسة الحقوق الدستورية دون عراقيل. وتم تخصيص لجان مُجهزة بالكامل للتصويت بنظامي القوائم والفردي، مع الحرص على احترام سرية التصويت داخل أماكن مغطاة ومؤمنة.

ومن اللافت أن السفارة المصرية في بروكسل قد أكملت استعداداتها التقنية والتنظيمية قبل ساعات من الانطلاق، ضمن جهود السفارات المصرية حول العالم لتجنيد بيئة انتخابية منظمة، في إطار تغطية شاملة تشمل 136 مركزًا انتخابيًا في 117 دولة.

ويُنتظر أن تشهد عملية التصويت في بروكسل إقبالًا إضافيًا خلال الساعات القادمة، خاصة مع تزامن الفترة الثانية من التصويت مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يُسهم في تعزيز نسبة المشاركة الفعلية. وتعكس هذه الخطوة حرص المصريين بالخارج على ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في رسم مستقبل مؤسسات مصر التشريعية.

السفارة المصرية في بروكسل انتخابات مجلس الشيوخ 2025 التصويت للمصريين في الخارج الهيئة الوطنية للانتخابات

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