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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان ليالينا في العلمين يواصل تألقه وسط تفاعل جماهيري كبير

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

تتواصل فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين" للأسبوع الثاني على التوالي، وسط إقبال جماهيري لافت وتفاعل كبير مع العروض الفنية المقدَّمة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الثقافة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحراك الثقافي والفني في المدن الجديدة، وتقديم محتوى إبداعي متنوع يُلبي مختلف الأذواق والأعمار.

وشهد المسرح الروماني بمدينة العلمين الجديدة، مساء الخميس، ليلة حافلة بالعروض المتميزة، حيث قدّم بيت العود المصري التابع لصندوق التنمية الثقافية فقرات موسيقية ساحرة، أعقبها استعراضات فنية جذابة لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، التي بدأت عروضها من الممشى السياحي لتجذب الجمهور بجمال الأداء وتنوع اللوحات الراقصة. كما أبهرت فرقة أغاني الشباب التابعة لهيئة قصور الثقافة الحضور بمجموعة من الأغنيات الشبابية المعاصرة.

وتتواصل الفعاليات مساء اليوم الجمعة 1 أغسطس بباقة جديدة من العروض المجانية، تبدأ بـعرض الأراجوز وخيال الظل، ثم عرض موسيقي لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، يليه فقرة غنائية متميزة لفرقة أغاني الشباب، وتُختتم الليلة بلوحات فلكلورية صعيدية تقدّمها فرقة سوهاج للفنون الشعبية.

يُذكر أن مهرجان "ليالينا في العلمين" يُقام مساء كل خميس وجمعة على المسرح الروماني مجاناً، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الهوية الثقافية، ودمج الثقافة ضمن خطط التنمية الشاملة للمدن الجديدة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

ليالينا في العلمين العروض الفنية وزارة الثقافة المجتمعات العمرانية الحراك الثقافي إبداعي متنوع المسرح الروماني

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