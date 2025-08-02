دورة في الاسعافات الأولية لموظفي محكمة البحر الأحمر الإبتدائية

بتعليمات من المستشار عدنان فنجري وزير العدل نظمت محكمة البحر الاحمر الابتدائية برئاسة المستشار على أبو بكر رئيس المحكمة دورة اسعافات أولية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لموظفي المحكمة، ألقى المحاضرة مشرفي الإسعاف محمد طلبة وعبدالرحمن رفاعى من مرفق إسعاف البحر الأحمر بحضور عدد كبير من موظفي المحكمة من مختلف الأقسام .

وتهدف الدورة حصول الموظفين بالمحكمة على معلومات عامة عن كيفية انقاذ المصابين والتعامل مع المرضى وكيفية التصرف في الحوادث.

تناولت الدورة موضوعات متعددة، منها أنواع الكسور وطرق التعامل معها والجروح والحروق والإسعاف الأولي لها والإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال والتعامل مع حالات النزيف الطارئة وحالات الغرق والأمان في مواقع الحوادث

وشدد المسعف على ضرورة امان المكان الواقع به الحادث والمصاب أمن، وشرح بالتفصيل كيفية الاتصال بمرفق الإسعاف في حالة الحوادت من خلال الرقم الطواري وعند الاتصال ضرورة أهمية توضيح نوع وموقع الحادث بشكل دقيق لوصول سيارة الإسعاف في أقل وقت ممكن.

وتضمنت الدورة تم عمل بلاغ لسيارة الإسعاف عن حالة مرضية لقياس مدى سرعة وصول سيارة الإسعاف وتم وصول السيارة الي مقر المحكمة في غضون ٥ دقائق.

وأكد موظفو المحكمة ان الدورة مفيدة وساهمت في زيادة معرفتهم عن كيفية الإسعافات الأولية في الحوادث المفاجئة وكيفية التعامل معها.