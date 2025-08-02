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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع اختبارات الراغبين فى الالتحاق بالمدرسة الرياضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابع الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بإدارة الخارجة التعليمية، مؤكدًا على مراعاة مبدأ الشفافية والنزاهة وسيتم الإعلان عن الطلاب المقبولين فور انتهاء كافة الإجراءات المنظمة للعمل.

وأشار وكيل تعليم المحافظة إلى إجراء الكشف الطبي والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة العامة لجميع الطلاب المتقدمين، بالإضافة لإختبار تحريري في الثقافة العامة والثقافة الرياضية.

واستأنف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، جولاته الميدانية لمتابعة العمل وجاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد حيث تضمنت للجولة المرور على مدارس نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة و الخارجة الثانوية للبنات و الأمل الإعدادية و دصلاح الدين الإعدادية وطلعت ضرغام الابتدائية وعبد المجيد الجغيل ومدرسة معاذ بن جبل.

وتابع وكيل التعليم أعمال الصيانة البسيطة وتنجبل الملاعب وتجهيز ودهان الحجرات الدراسية وإتمام إجراءات الأمن والسلامة لضمان سلامة الجميع، مشددًا على توزيع المهام والأدوار والاستفادة من كافة الموارد المتاحة بما فيه مصلحة الطلاب إلى جانب توفير كافة الأجواء المناسبة لإستقبال طلاب المحافظة مع مطلع العام الدراسى الجديد.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم الوادى الجديد اختبارات

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