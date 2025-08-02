وول ستريت جورنال: ترامب محبط لعدم إحراز تقدم مع الهند بشأن التجارة

قالت شبكة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محبط لعدم إحراز تقدم مع الهند بشأن التجارة والعلاقة مع روسيا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الصراع مع باكستان

وأضافت أن واشنطن تلقت خلال الصراع مع باكستان معلومات تفيد بأن الهند أطلقت صاروخ براهموس على باكستان.

تجهيز صاروخ برأس نووي

وأوضحت شبكة وول ستريت جورنال أن الرئيس المريكي دونالد ترامب كان يخشى أن تقرر الهند تجهيز صاروخ برأس نووي إذا خرجت الأزمة عن السيطرة.

من جانب آخر؛ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن رئيس الفدرالي، جيروم باول، سيبقى «على الأرجح» في منصبه حتى نهاية ولايته، رغم الانتقادات الحادة التي يوجّهها ترامب إلى سياسات البنك المركزي.