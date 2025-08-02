القاهرة الإخبارية: ميدان المحتجزين في تل أبيب يشهد تظاهرات واسعة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، من القدس المحتلة، إن تجمعات أهالي المحتجزين الإسرائيليين تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف بتل أبيب وتكون الذروة بعد الساعة الثامنة.

وأضافت أن التجمعات اليوم بدأت في ساعة مبكرة من اليوم حيث ظهر ذلك في بعض مقاطع الفيديو والصور التي وصفتها عائلات المحتجزين بالمزعجة.

وأشارت إلى أن الشارع الإسرائيلي قد شهد تجمع المئات وممثلي من عشرات العائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في تل أبيب فيما يسمى ميدان المحتجزين.

وأضافت «دانا»، خلال مداخلة على الهواء على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إحدى العائلات قالت لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن ابنها أصبح عظم على جلد وأنها تريد من الحكومة الإسرائيلية التي تتناول الطعام وأبنائهم يتضورون جوعا في أنفاق غزة ضرورة إتمام صفقة وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن هذه الأحداث تزامنت مع زيارة المبعوث الأمريكي إلى ميدان المحتجزين.

وأشارت «دانا»، إلى أن هناك دعوات من قبل عائلات المحتجزين الإسرائيليين بأن يكون هناك مشاركة من وزراء الحكومة الإسرائيلية تحديدا من المعارضة في وقفتهم، مضيفة أن هذه الصور تأتينا الآن من تل أبيب، حيث أصبح هناك توافد للمتظاهرين بالإضافة إلى وجود خيمة تم نصبها في وسط هذا الميدان.