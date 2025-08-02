وزير الري: يمكن احتساب كمية الأمطار القادمة وموعد وصولها بدقة

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن كل القطاعات تحتاج إلى المياه ونستطيع التحكم فيها بدقة عالية.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من قناطر ديروط الجديدة بأسيوط: لدينا تحكم في تصريف المياه من السد العالي.

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه يمكن احتساب كمية الأمطار القادمة وموعد وصولها بدقة، موضحا أن هناك أراضي مالحة غير قابلة للري الحديث.

وأردف أن هناك أراضي مالحة إذا استخدمت الري الحديث تبور وتقل إنتاجيتها، لافتا إلى أنه يتم تحديد الأراضي الصالحة للري الحديث أو التنقيط أو بالغمر.

وأكمل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن هناك أراضي تصلح للري الحديث وأخرى لا تصلح للري الحديث، مضيفًا أن هناك أراضي يمكن غمرها بالمياه بطريقة محسوبة وليست عشوائية بدلا من استخدام الري الحديث

وأوضح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه تم تشكيل أكثر من 6000 رابطة مستخدمي المياه على كل المساقي ويتم اختيار شخص واحد يمثلها في وزارة الري.

ولفت إلى أنه في الفترة القادمة سيتم تشكيل المجلس القومي للمياه برئاسة رئيس الوزراء وأعضاء من الوزارات المعنية لحل مشاكل المزارعين من المياه.

ووجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري،الشكر للزملاء في وزارة الموارد المائية لجهودهم الكبيرة في مشروع قناطر ديروط العملاق.