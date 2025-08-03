جمال ورشاقة.. بوسي تخطف أنظار جمهورها من الساحل الشمالي | شاهد

شاركت المطربة بوسى جمهورها صورة جديدة من عطلتها الصيفية من الساحل الشمالي عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وخطفت بوسى أنظار جمهورها بإطلالة صيفية لافتة، مرتدية فستانًا مشجرًا باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز بوسى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقته.