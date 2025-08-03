كشف اللغز.. تفاصيل العثور على جثة محام داخل شقته بالإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنتزه أول في محافظة الإسكندرية، على جثة محامٍ يُدعى محمد.أ.ا داخل مكتبه بمنطقة سيدي بشر شرقي المحافظة.

تلقت أجهزة الأمن، يوم الخميس الماضي، إخطارا بوجود جثة شخص داخل مكتب محاماة في منطقة سيدي بشر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالانتقال لموقع البلاغ، تبين العثور على الجثة لمحامي المكتب، وتم انتداب فريق من البحث الجنائي للمعاينة وكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحريات وكاميرات المراقبة الي ان مرتكبي الواقعه سيده وشخص قامت السيدة بجلبه بغرض سرقة مبلغ من المال بعد حضورها بيع الشقة.

تحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشف شاهد عيان من اصدقاء المحام المقتول، في تصريحات لصدى البلد، إن الجريمة غرضها جنائي ويقف وراءها سيدة وشخص أخر حيث كشفتهما كاميرات المراقبة، وتم إلقاء القبض عليهما واعترف بتفاصيل الواقعة

ووفقا لشاهد العيان، فإن المتهمين قاما بسرقة مبلغ مالي كبير من مكتب المجني عليه بعد طعنه بعدة طعنات قاتلة، وفرا هاربين، إلا انا رجال الأمن استطاعوا القاء القبض عليهما.