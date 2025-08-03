الوحدات المتنقلة بمكتبات مصر العامة تتألق بمهرجان ليالينا في العلمين

في أجواء من البهجة والإبداع، تتألق مكتبات مصر العامة بمشاركتها المتميزة ضمن فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين"، أحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في صيف 2025، والمقام تحت رعاية كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وتتواجد مكتبات مصر العامة عبر وحدتيها المتنقلتين: المكتبة المتنقلة "مصر تقرأ" التابعة للمكتبة الرئيسية بالجيزة، والمكتبة المتنقلة التابعة لفرع مرسى مطروح.

وذلك في إطار حرص مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، على تعزيز دورها المجتمعي والثقافي، والوصول بالخدمة المكتبية إلى مختلف الفئات العمرية في المدن الجديدة.

تقدم الوحدات المتنقلة أنشطة يومية مجانية لجمهور العلمين وزوارها، وذلك من الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحًا، وتشمل ورشًا متنوعة للرسم والتلوين، جلسات قراءة حرة، مسابقات ثقافية، ورسم على الوجوه، إلى جانب فقرات ترفيهية تستهدف الأطفال واليافعين، في تجربة تجمع بين التعليم والمتعة.

ويأتي هذا الحدث ضمن برنامج مشترك بين وزارتي الثقافة والإسكان، بمشاركة عدد من أهم المؤسسات الثقافية، منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، دار الأوبرا المصرية، أكاديمية الفنون، والبيت الفني للفنون الشعبية.

ويُعد مهرجان "ليالينا في العلمين" نافذة جديدة للإبداع ومنصة تفاعلية تتيح للمؤسسات الثقافية الانفتاح على جمهور جديد في واحدة من أسرع المدن نموًا في مصر، مما يعزز من حضور الثقافة في المشهد الصيفي السياحي.