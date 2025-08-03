قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الوحدات المتنقلة بمكتبات مصر العامة تتألق بمهرجان ليالينا في العلمين

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

في أجواء من البهجة والإبداع، تتألق مكتبات مصر العامة بمشاركتها المتميزة ضمن فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين"، أحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في صيف 2025، والمقام تحت رعاية كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وتتواجد مكتبات مصر العامة عبر وحدتيها المتنقلتين: المكتبة المتنقلة "مصر تقرأ" التابعة للمكتبة الرئيسية بالجيزة، والمكتبة المتنقلة التابعة لفرع مرسى مطروح.

وذلك في إطار حرص مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، على تعزيز دورها المجتمعي والثقافي، والوصول بالخدمة المكتبية إلى مختلف الفئات العمرية في المدن الجديدة.

تقدم الوحدات المتنقلة أنشطة يومية مجانية لجمهور العلمين وزوارها، وذلك من الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحًا، وتشمل ورشًا متنوعة للرسم والتلوين، جلسات قراءة حرة، مسابقات ثقافية، ورسم على الوجوه، إلى جانب فقرات ترفيهية تستهدف الأطفال واليافعين، في تجربة تجمع بين التعليم والمتعة.

ويأتي هذا الحدث ضمن برنامج مشترك بين وزارتي الثقافة والإسكان، بمشاركة عدد من أهم المؤسسات الثقافية، منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، دار الأوبرا المصرية، أكاديمية الفنون، والبيت الفني للفنون الشعبية.

ويُعد مهرجان "ليالينا في العلمين" نافذة جديدة للإبداع ومنصة تفاعلية تتيح للمؤسسات الثقافية الانفتاح على جمهور جديد في واحدة من أسرع المدن نموًا في مصر، مما يعزز من حضور الثقافة في المشهد الصيفي السياحي.

مكتبات مصر العامة مهرجان ليالينا في العلمين المهرجانات الثقافية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

هنا الزاهد

هنا الزاهد تستعيد ذكريات الطفولة في فيلم المشخصاتي

مراد مكرم

مراد مكرم يطالب بتخليد ذكرى لطفي لبيب وتحقيق حلمه

رحمة حسن

مش هسامحهم.. رحمة حسن ترفض اعتذار العياده المتسببة في سقوط شعرها

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد