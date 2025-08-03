رصاص بلا عدد وجرينوف وأسلحة آلية وطبنجات ومجرمين فى قبضة حراس الوطن

ضربات أمنية ناجحة لاصطياد ذباب السلاح المهرب لمصر وتنظيف شوارعنا من التجار غير الشرعيين والحفاظ على قوة الدولة فى واحدة من أكبر الضربات الأمنية لمعاقل المجرمين شديدي الخطورة

الأجهزة الأمنية تضبط الأسلحة

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدى الخطورة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة.. بقيمة مالية بلغت 22 مليون جنيه.

تحريات الأجهزة الأمنية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بمحاولة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

مضبوطات بحوزة المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالمنطقة الجنوبية للبلاد ، وبحوزتهما 105 قطعة سلاح نارى (رشاش جرينوف – 100 بندقية آلية – 4 طبنجات – كمية كبيرة من الطلقات النارية).. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (22 مليون جنيه).

إجراءات قانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.