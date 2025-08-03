منحة مجانية من الجامعة الألمانية لأوائل الثانوية العامة بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، تحت إشراف الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة، عن فتح باب التقديم لمنحة تعليمية مجانية مقدمة من الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) لأوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2024-2025.

منحة من الجامعة الألمانية لاوائل الشهادة الثانوية

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج.

وذلك بشأن دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتشمل المنحة كامل الرسوم الدراسية من بداية التقديم وحتى الحصول على درجة البكالوريوس، بالإضافة إلى توفير السكن للمغتربين، والكتب الدراسية مجانًا، علمًا بأن لغة الدراسة بالجامعة هي اللغة الإنجليزية.

وتغطي المنحة التخصصات التالية:

كلية الهندسة وتكنولوجيا الإعلام

كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية

كلية هندسة

وتكنولوجيا المعلومات

كلية تكنولوجيا الإدارة

كلية الهندسة وعلوم المواد

كلية العلوم التطبيقية والفنون

كلية الحقوق والدراسات القانونية

وقد حددت الجامعة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون مقيدًا بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025-2026 بإحدى المدارس الحكومية المصرية.

أن يكون من بين العشرة الأوائل على مستوى محافظة سوهاج للعام الدراسي 2024-2025.

ألا يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة في أعوام سابقة.

اجتياز اختبارات القدرات والمقابلات التي تحددها الجامعة.

وحددت الجامعة يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025 كآخر موعد للتقديم بمكتب القبول، مع ضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد.