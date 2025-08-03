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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد النظافة والخدمات بالأحياء السكنية

از مدينة دمياط الجديدة
از مدينة دمياط الجديدة
آية الجارحي

تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، الأحياء السكنية والطرق بالمدينة، لمتابعة الوضع العام ومدى التزام شركات النظافة والزراعة والصيانة بخطة العمل والتعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة شدد رئيس الجهاز على الشركات العاملة بالنظافة والزراعة والصيانة ضرورة الاهتمام بمستوى تنفيذ الأعمال، وعلى جهاز الإشراف بالتأكد من جاهزية جميع المعدات الموجودة لدى الشركات العاملة (النظافة ،  وصيانة الزراعة ) ومنع الإشغالات ومراجعة موقف تراخيص التشغيل للمحال التجارية بمختلف الأحياء بالمدينة. 

وأكد رئيس الجهاز، استمرار التصدى بكل حزم لأى مظاهر من التعديات والإشغالات خارج خطوط التنظيم والمسطحات الخضراء واتخاذ الإجراءات القانونية التى من شأنها استرداد حق الدولة والقضاء على تلك الظواهر العشوائية بالمدينة.

وفى سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية، مؤكداً سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للبرامج الزمنية والمواصفات لدعم التنمية المستدامة وسهولة الحركة المرورية بالمنطقة الصناعية.

وفى هذا السياق، تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء الجاري تنفيذها بالمدينة، بالتنسيق بين إدارتي الزراعة والتنمية، والتي تشمل رفع مخلفات الزراعة وتكثيف المزروعات والأشجار بالمسطحات الخضراء وأعمال الصيانة بأحياء المدينة وكذلك الجزر والمناطق الخضراء بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، بتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة مع التزام السكان بالحفاظ على ما تم إنجازه، للحفاظ على أعمال التطوير الجارية بالمدينة والطابع المعمارى والحضارى بالمدينة.

المهندس أشرف فتحى محمود المسطحات الخضراء اخبار مصر مال واعمال الخدمات العامة شركات النظافة والتجميل جهاز مدينة دمياط الجديدة

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