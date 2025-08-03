برلماني إيطالي: مجزرة غزة تُظهر إمعان الاحتلال في سياسة الإبادة

قال أنجيلو بونيلي، نائب في البرلمان الإيطالي، إنه لا يوجد تغيير يُذكر في الموقف الأوروبي تجاه ما يحدث في غزة، والنفاق مستمر، مشيراً إلى استمرار التعاون العسكري بين إيطاليا وإسرائيل رغم الجهود المبذولة لوقفه.

وأوضح بونيلي، خلال تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البرلمان الإيطالي قدم طلباً لوقف التعاون العسكري مع إسرائيل، إلا أن الطلب لم يحظَ بالموافقة، حيث أصر المسؤولون على ضرورة الحوار، مشددًا، على أنه رد غير المقبول في ظل استمرار قتل الشعب الفلسطيني.

وأضاف: «ما نراه في غزة اليوم هو سياسة تجويع وإبادة جماعية لشعب لا يجد مستشفيات أو طعام، وهذا أمر مروع»، مؤكداً أن الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن حلها عبر الحوار فقط في ظل استمرار العنف والدمار.

ولفت نائب البرلمان الإيطالي بأن ما تشهده فلسطين هو مأساة إنسانية حقيقية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف ما وصفه بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.