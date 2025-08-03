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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| رودولف ديزل مخترع أول محرك للديزل .. كيف اختفى فجأة .. عودة رام تي آر إكس 2026

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخباراً عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

كشفت ستيلانتيس على عودة الشاحنة الشهيرة رام تي آر إكس، لتأتي بعد فترة من التوقف بإطلالة جديدة ضمن موديلات 2026، وتعتبر هذه الشاحنة من أبرز السيارات التي تجمع بين الطابع الرياضي بمفهوم الـ SUV، إلى جانب مفهوم الـ"بيك أب".

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، الكثير من طرازات "كسر الزيرو"، والتي تكون بحالة اقرب للجديدة مع عدد بسيط من الكيلومترات، إضافة إلى السعر المميز، مما يجعل هذه الفئات محط اهتمام كبير للراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة.

رودلف كرستيان كارل ديزل هو مخترع ومهندس ميكانيكي عرف باختراعاته لمحرك يحمل اسمه، وولد في باريس، واختفى ليلة 30 سبتمبر لعام 1913 أثناء عبوره لبحرِ الشمال.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

عالم السيارات رام تي آر إكس 2026 ستيلانتيس أسعار 5 سيارات يابانية في مصر رودولف ديزل رينو تاليانت بروتون ساجا 2025

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