ماهر فرغلي: الإخوان خدعوا قطاعا كبيرا من الناس بشعاراتهم الإخوانية والإنسانية

قال ماهر فرغلى، الباحث فى شؤون حركات الإسلام السياسى، إن هناك رد فعل شعبى ومن علماء الدين وفهم واسع لما يحاك ضد الدولة المصرية، لافتا إلى أن الإخوان خدعوا قطاع كبير من الناس بشعاراتهم الإخوانية والإنسانية.

وتابع ماهر فرغلى خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن تصريحات الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري وضحت موقف الدولة المصرية من دعم القضية الفلسطينية، وأن جماعة الإخوان تسير على خطى الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني في اتهامها لمصر زورًا بأنها تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال ماهر فرغلى إن الملفت فى كلام الحبيب على الجفرى أنه لفت الإنتباه إلى الكونجرس الأمريكى، وأن الإخوان تتوجه إلى السفارات المصرية وتترك سفارات العدو على بعد أمتار للتظاهر فى قلب تل أبيب والحصول على تصريح من شخص تسبب فى آلام الشعب الفلسطينى.

ولفت ماهر فرغلى إلى أنه إذا وقفت جماعة الإخوان ولو مرة واحدة أمام سفارة إسرائيلية أو أمريكية سيصنفونها جماعة إرهابية، لكنهم يستهدفون مصر.