تحت رعاية إنتصار السيسي.. وزير الثقافة يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2025 ويعلن عن حزمة مبادرات لصقل قدراتهم الإبداعية

إنتصار السيسي: الفائزون في “المبدع الصغير” مصدر فخر لمصر ونموذج لجيل مبدع وواعٍ.



وزير الثقافة: انضمام الفائزين في الجائزة بالدورات السابقة والحالية إلى “أوركسترا وكورال مصر الوطني” بقيادة المايسترو سليم سحاب لصقل قدراتهم الصوتية والموسيقية



▪︎ معارض وورش متخصصة بمختلف المحافظات لدمج الموهبة بالتعليم والتأهيل

▪︎ التعاون مع وزارة الاتصالات لتحويل التطبيقات الابتكارية إلى نماذج عملية

▪︎حفلات دورية يشارك فيها الفائزون على مسارحنا وإصدار مؤلفاتهم ودواوينهم الأدبية ضمن منشورات الجهات الثقافية بالوزارة لتكون موهبتهم حاضرة في المشهد الثقافي الوطنيتحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، وتفعيلًا لمنهجية الدولة المصرية لدعم واكتشاف المواهب والنابغين، كرّم الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، 33 مبدعًا صغيرًا يُمثلون الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة لعام 2025م، والتي يُنظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أُقيمت على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

وبهذه المناسبة، وجَّهت السيدة انتصار السيسي،حرم السيد رئيس الجمهورية، التهنئة إلى الأطفال الفائزين في مسابقة الدولة للمبدع الصغير، مؤكدة أنهم يمثلون مصدر فخر لمصر، ونموذجًا مُشرفًا لجيل جديد مبدع وواعٍ. وأشادت سيادتها بجهود الدولة في اكتشاف ودعم المواهب الصغيرة، انطلاقًا من الإيمان بأن الاستثمار في الإبداع هو استثمار في مستقبل الوطن، داعية أبناءنا الموهوبين إلى مواصلة التألق والإبداع، لأن المستقبل يُصنع بسواعد المتميزين والمبدعين من أمثالهم

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن هذه المناسبة تأتي احتفاء بثمرة غالية من ثمار الجمهورية الجديدة، والمتمثلة في جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تأتي برعاية كريمة من حرم السيد رئيس الجمهورية، تقديرًا للمواهب المصرية اليافعة، وتأكيدًا على أن رعاية الإبداع تبدأ من جذوره فهي المناسبة التي تجسد تكريم الحلم، والطموح، والموهبة التي استطاعت أن تُثبت نفسها وسط مئات المشاركات، وتُقدّم نماذج مشرفة لجيل جديد يكتب ويبتكر، ويؤلف، ويرسم، ويغني، ويعزف، جيل يثبت أن مصر كانت وستظل بلدًا زاخرًا بالمواهب والعقول.واعلن وزير الثقافة عن حزمة من الإجراءات لدعم الفائزين وتنمية قدراتهم، في إطار مؤسسي طويل الأمد، انطلاقًا من حرص وزارة الثقافة على أن تمتد هذه الجائزة من لحظة التكريم إلى مسار مستدام للرعاية والتطوير، حيث أعلن عن انضمام الفائزين في الجائزة –من الدورات السابقة والحالية – إلى “أوركسترا وكورال مصر الوطني” بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، لتُتاح لهم فرصة المشاركة في مشروع وطني جاد، يدمج الموهبة الفنية بالتدريب الاحترافي، ويصقل قدراتهم الصوتية والموسيقية تحت إشراف نخبة من الخبراء، كما أعلن استعداد الوزارة لإقامة معارض دورية لأعمال الفنانين الصغار، في قاعاتها المنتشرة بمختلف المحافظات، بما يمنحهم منصة لعرض إبداعاتهم البصرية، وتفاعل الجمهور معها".وأضاف وزير الثقافة: "وتُستكمل منظومة الدعم من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الإبداع المختلفة، من الكتابة إلى الموسيقى، ومن الفنون التشكيلية إلى المهارات الرقمية، تنفيذًا لرؤية شاملة تدمج بين الموهبة والتعليم والتأهيل، وفي ضوء الاهتمام المتزايد بالإبداع الرقمي، يُشرفني أن أعلن عن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل دعم وتطوير التطبيقات الإلكترونية التي تقدم بها الفائزون في هذا الفرع، والعمل على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى نماذج عملية قابلة للتنفيذ والاستخدام، وبطبيعة الحال، تستمر الوزارة في نهجها الداعم لهؤلاء المبدعين من خلال تنظيم حفلات دورية يشارك فيها الفائزون على مسارحنا، إلى جانب إصدار مؤلفاتهم ودواوينهم الأدبية ضمن منشورات الجهات الثقافية التابعة للوزارة، لتكون موهبتهم حاضرة في المشهد الثقافي الوطني".



وقال وزير الثقافة موجهًا كلماته للفائزين: "تحيا مصر بالمبدعين، وتحيا بثقافتها وهويتها وعقول أبنائها، فأنتم لستم فقط فائزين بجائزة، بل أنتم فائزون بالثقة، والفرصة، والحلم الكبير... وواجبنا أن نمد أيدينا إليكم، ونسير معكم خطوة بخطوة، حتى تثمر الموهبة علمًا، ويتحول الحلم إلى إنجاز ".كما وجه وزير الثقافة الشكر للسيدة الفاضلة انتصار السيسي، لرعايتها الكريمة للجائزة، وكذلك لأسر المبدعين الصغار على دعمهم، ولكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الوطني الذي يزرع بذور الإبداع في أرض مصر.من جانبه أكد الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أن هذه الجائزة المتميزة تفردت بها مصر٬ لتكون الدولة الرائدة في محيطها العربي والإفريقي والتي تقوم بتكريم مبدعيها من الأطفال والنشء، مثمنًا أن تُقام الجائزة تحت الرعاية الكريمة للسيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية، بما يجسد اهتمام الدولة المصرية بأبنائها المبدعين، إلى أن أضحى هذا اليوم عيدًا للأطفال والنشء في مصر، كونه يؤكد على اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرها لموهبتهم وإبداعهم.أوضح العزازي، أنه تقدم للجائزة 6570 مبدعًا صغيرًا من كافةِ أقاليم مصر ومحافظاتها، تم قبول أعمالهم دون أي تمييز،من خلال موقع الجائزة، ليدخلوا في منافسة شريفة في مجالات الجائزة الثلاثة "الآداب والفنون والابتكارات العلمية"، وكان لافتًا هذا الإقبال من محافظات٬ أسيوط والقاهرة والاسكندرية والدقهلية حيث تصدرت المشهد بحوالي ما يقرب من 3000 مشاركة، بما يحمله ذلك من دلالات وبما يؤكد أن هذا البلد العظيم لن تتوقف مواهبه عن الظهور".كما أوضح العزازي أنه قد خضعت الأعمال المُقدمة للتحكيم من خلال لجانٍ مُتخصصة، ،ووفق معايير دقيقة تضمنت لقاءات شخصية مع المتسابقين في المرحلة الأخيرة لضمان وصول الجائزة للجديرين بها بالفعل.ووجه العزازي، الشكر، للدكتور أحمد هَنو، وزير الثقافة، لرعايته الكريمة لهذه الاحتفالية، ودعمه المستمر للجائزة، وكذلك إلى أعضاء اللجنة العليا و أعضاء لجان التحكيم والأمانة العامة للجائزة، كما وجه الشكر إلى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، لاستضافتها للاحتفالية



فيما أشاد المايسترو سليم سحاب ، بالمبادرة التي دشنها وزير الثقافة بانضمام الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير بالدورات السابقة والحالية إلى “أوركسترا وكورال مصر الوطني، الذي يشرف بقيادته، لصقل قدراتهم الصوتية والموسيقية، مؤكدًا أن وزير الثقافة يحمل رؤية ورسالة وطنية متميزة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، بوصفهم كنوزًا إبداعية في المجالات المتعددة لصنع مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا لبلادنا، ، معربًا عن ثقته بأن مصر ستظل زاخرة بالمواهب والنابغين في مجالات الفنون والإبداع والثقافة بما يحفظ هويتها وريادتها الثقافية والحضارية.



ثم قام وزير الثقافة بتكريم الفائزين وضمت قائمة الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2025 كالآتي:



فرع القصة



الفئة العمرية الأولى :



عابد الرحمن يوسف صبحي يوسف (الغربية)



ليزا شريف رضوان عبد الحميد (الجيزة)



الفئة العمرية الثانية :



أبانوب جورج وهيب زكي (الدقهلية)



يوستينا بشاي صموئيل جاد (أسيوط)



فرع الشعر



الفئة العمرية الأولى:



همسة أيمن بدوي التابعي سمرة (دمياط)



الفئة العمرية الثانية:



أحمد رمضان محمد عبد الرحمن عوف (الدقهلية)



عبد الرحمن مصطفى أحمد النحاس (الإسكندرية)



هاجر أشرف نجيب السيد متيرد (دمياط)



فرع التأليف المسرحيالفئة العمرية الأولى:



جنا الدكتور خلف الله عبد الحميد (سوهاج)



عمر وائل مصباح عبد المحسن (الدقهلية)



الفئة العمرية الثانية:



آية وليد عرفان محمود أبو النور (دمياط)



لمى أحمد كمال عبد الغفار (القليوبية)

فرع الرسم



الفئة العمرية الأولى:



آية محسن عبده سعيد هارون (أسوان)



خالد حسن شحات حسن إبراهيم (الدقهلية)



مريم خالد حسن الشواربي (القاهرة)



الفئة العمرية الثانية:



رودينة ممدوح أحمد عبد الرحيم (القاهرة)



فرع العزف



الفئة العمرية الأولى:



لارا محمد عبد الجيد عطية (القاهرة)



مصطفى محمد أحمد محمد قدورة (الجيزة)



الفئة العمرية الثانية:



مالك محمد شحاتة السيد (الجيزة)



يوسف أشرف فريد حسن (الجيزة)



فرع الغناءالفئة العمرية الأولى:



فريدة إسلام سيد مصطفى كمال (القاهرة)



فياض أحمد فياض محمود حسن (الجيزة)



الفئة العمرية الثانية:



عائشة محمد إبراهيم عبد العظيم مرسي (الشرقية)



فاروق محمد فاروق علي (الجيزة)



فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونيةالفئة العمرية الأولى:



حمزة محمد السيد سعد (البحيرة)



رامي فادي صبري كرم (الدقهلية)



الفئة العمرية الثانية:



إسراء بدوي سمير حسني (القاهرة)



مارك ألبير بطرس آدم (القاهرة)



فرع الابتكارات العلميةالفئة العمرية الأولى:



أنطوني مينا يني عطا عطية (سوهاج)



مريم أحمد سيد أحمد تمساح (الأقصر)



الفئة العمرية الثانية:



يوسف محمد علي محمود الجميلي (الدقهلية)



عمل مشترك:



ملك أمين عادل علي أبو زين (المنوفية)



هناء خالد حسن عبد المقصود حسن (المنوفية)واستهلت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتضمنت عرضًا لفيلم تعريفي بجائزة الدولة للمبدع الصغير ومجالاتها الإبداعية، ومراحلها المتعددة، وتضمن مجموعة من الفقرات الغنائية الموسيقية من زمن الفن الجميل، لمبدعي كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار.



والجدير بالذكر أنه قد بلغ عدد المتقدمين هذا العام 6570 مشاركًا، بينهم 4262 من الإناث و2308 من الذكور، وتصدرت محافظة أسيوط قائمة المحافظات الأكثر إقبالًا، تليها القاهرة ثم الإسكندرية والدقهلية والغربية، بينما تقدم من أبناء مصر بالخارج 42 مشاركًا، احتلت السعودية صدارة الدول بعدد 25 متقدمًا، تلتها كندا بـ6، ثم الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.كما شهدت الدورة الخامسة مشاركة واسعة في فروع الجائزة المختلفة، حيث جاء فرع الرسم في مقدمة التخصصات الأكثر مشاركة، تلاه فرع القصة، ثم الشعر، والغناء، فالابتكارات العلمية، فالتطبيقات والمواقع الإلكترونية، ما يعكس تنوع اهتمامات الأطفال وتفوقهم في مجالات الإبداع المختلفة.