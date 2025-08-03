ريال مدريد ينعى وفاة حارس مرمى وادي دجلة بونجا

نعى نادي ريال مدريد الإسباني، عبر حسابه الرسمي الناطق بالعربية على منصة «إكس» ، محمد أبو النجا «بونجا»، حارس مرمى نادي وادي دجلة، لاعب منتخب مصر للمحليين، الذي وافته المنية أمس.



وجاء في بيان النعي كالآتي : "يُعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه، ومجلس إدارته، عن بالغ حزنهم لوفاة محمد أبو النجا بونجا، حارس مرمى نادي وادي دجلة، لاعب منتخب مصر للمحليين، ويتقدمون بخالص التعازي والمواساة لأسرته وأحبائه وزملائه وناديه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".



ويعود الريال للتدرب تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو في مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديبيباس".

ويبدأ المران في السابعة بتوقيت القاهرة، بعد خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية في الصباح.

وكان ألونسو قد تولى قيادة الريال خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي مونديال الأندية، قبل أن يصطدم بباريس سان جيرمان وبخسر برباعية نظيفة ويودع البطولة.