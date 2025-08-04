مسؤولون بالخارجية الإسرائيلية: وضعنا الإعلامي العالمي في تدهور غير مسبوق

كشف مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريحات خاصة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن حالة من القلق البالغ تسود أروقة الوزارة، في ظل ما وصفوه بـ"التدهور غير المسبوق" في صورة إسرائيل على الساحة الإعلامية العالمية.

وقال أحد المسؤولين: "نحن غائبون سياسيا عن الإعلام، لا يوجد صوت إعلامي إسرائيلي فاعل في الساحة الدولية، والجميع يبدو ضدنا".

وأشار إلى أن هناك شعورا داخل الوزارة بأن العديد من سفارات إسرائيل حول العالم "استسلمت للوضع السيئ الذي نشهده"، ولم تعد قادرة على الدفاع عن السياسات الإسرائيلية أو تقديم رواية مقابلة في وسائل الإعلام الأجنبية.

وأضاف المسؤول: "الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه في أي وقت مضى. لم يعد هناك حضور حقيقي لنا في الإعلام الدولي، والتضامن معنا يتراجع بشكل واضح".

